Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den Anschlag der Taliban auf einen Konvoi der Nato in Afghanstan verurteilt.

In einer Stellungnahme hieß es, diejenigen, die die Terrorattacke verübt, organisiert und finanziert hätten, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Ein Selbstmordattentäter hatte in der südlichen Provinz Kandahar zwei US-Soldaten getötet. Er war mit einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug in den Konvoi gefahren.



Gestern hatten zwei Attentäter in der westlichen Großstadt Herat eine schiitische Moschee angegriffen. Nach jüngsten Angaben wurden dabei 33 Gläubige getötet. Zu dem Anschlag bekannte sich die IS-Miliz.