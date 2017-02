Afghanistan US-Armee fliegt viele Luftangriffe gegen Taliban

Ein C-130 Transportflugzeug der US-Armee in Kabul / Afghanistan. (AFP / Noorullah SHIRZADA)

In Afghanistan hat die US-Armee eine Reihe von Luftangriffen gegen die radikal-islamischen Taliban geflogen.

Ein Armee-Sprecher sagte, es habe binnen 48 Stunden etwa 15 Luftschläge in der Provinz Helmand gegeben. Die Region ist zwischen den afghanischen Streitkräften und den Taliban besonders umkämpft.



Laut einem Bericht des Spezialinspekteurs des US-Senats für den Wiederaufbau Afghanistans haben die Taliban ihren Herrschaftsbereich in dem Land zuletzt deutlich vergrößert. Demnach hat die Regierung in Kabul nur noch rund 57 Prozent der mehr als 400 Bezirke unter ihrer Kontrolle. Das seien sechs Prozent weniger als noch Ende August und fast 15 Prozent weniger als im November 2015.