US-Außenminister Tillerson ist zu politischen Gesprächen im Irak eingetroffen.

Dort will er unter anderem mit Präsident Masum und Regierungschef Abadi zusammenkommen. - Zuvor hatte Tillerson in Afghanistan die radikal-islamischen Taliban aufgefordert, mit der Regierung zu verhandeln. Die Taliban könnten keinen militärischen Sieg erringen. Wenn Aufständische sich von Gewalt und Terrorismus lossagten, könnten sie durchaus an einer Regierung beteiligt werden. US-Präsident Trump hatte zuletzt angekündigt, die Truppen in Afghanistan zu verstärken.