US-Außenminister Tillerson ist zu politischen Gesprächen nach Afghanistan gereist.

Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, besuchte Tillerson eine Luftwaffenbasis in der Nähe der afghanischen Hauptstadt Kabul. Dort habe er Präsident Ghani und weitere Regierungsvertreter getroffen. US-Präsident Trump hatte zuletzt angekündigt, die Truppen in Afghanistan zu verstärken.