Bei Kämpfen in der ostafghanischen Provinz Nangarhar ist ein US-Soldat ums Leben gekommen.

Wie die NATO-Mission in Kabul mitteilte, wurden außerdem vier Soldaten verletzt. Unklar blieb, gegen wen die US-Soldaten gekämpft hatten. Der in der Erklärung erwähnte Bezirk Atschin ist eine Hochburg der IS-Miliz, die in Nangarhar ihre einzige größere Basis in Afghanistan hat.

