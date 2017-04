Im Kampf gegen die Terror-Miliz Islamischer Staat in Afghanistan haben die USA erstmals ihre größte konventionelle Bombe abgeworfen.

Der Sprengsatz ist elf Tonnen schwer. Ein Pentagon-Sprecher erklärte, Ziel seien Höhlen- und Tunnel-Komplexe der Dschihadistenmiliz in der östlichen Provinz Nangarhar gewesen. Dort war am vergangenen Wochenende ein US-Soldat im Einsatz gegen die Dschihadisten getötet worden.



Der Kommandeur der US-Truppen in Afghanistan, General Nicholson, erklärte, die Verluste der Dschihadisten hätten zuletzt zugenommen. Deshalb hätten sie ihre Verteidigungsstellungen mit Sprengsätzen, Bunkern und Tunneln ausgebaut. Die jetzt abgeworfene Bombe sei die richtige Munition, um diese Hindernisse zu reduzieren. Der Sprecher des Weißen Hauses, Spicer, ergänzte, den IS-Kämpfern in der Region müsse der Raum für ihre Einsätze abgeschnitten werden, was die USA jetzt getan hätten. Über mögliche Opfer wurde nichts mitgeteilt.