Die US-Armee hat nach eigenen Angaben den Anführer der IS-Miliz in Afghanistan getötet.

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Washington erklärte, Abu Sayed sei Anfang der Woche bei einem Angriff in der Provinz Kunar getroffen worden. Weitere Mitglieder der Gruppe seien ebenfalls ums Leben gekommen. Abu Sayed hatte den USA zufolge im April die Führung des IS in Afghanistan übernommen, nachdem sein Vorgänger Hasib ebenfalls getötet worden war.