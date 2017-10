Die US-Regierung hat die jüngsten Anschläge in Afghanistan scharf verurteilt.

Bei den beiden Selbstmordanschlägen auf Moscheen waren am Freitag Abend mindestens 72 Menschen getötet worden. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums nannte die Anschläge in einer Mitteilung unsinnig und feige. Die USA würden sich auch angesichts solcher Taten weiter unerschütterlich für Afghanistan engagieren.



Die Terrormiliz IS hat sich zu dem Anschlag in Kabul bekannt. Es war der dritte Angriff auf eine schiitische Moschee in der Hauptstadt des Landes innerhalb der vergangenen zwei Monate. Wer für den Selbstmordanschlag in der zentralafghanischen Provinz Ghor verantwortlich ist, blieb zunächst unklar.