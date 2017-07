In Afghanistan haben sich wieder zwei Anschläge mit vielen Toten ereignet.

In der Hauptstadt Kabul rammte ein Selbstmordattentäter mit seinem Fahrzeug einen Bus und sprengte sich die Luft. Dabei starben mindestens 24 Menschen. Die radikal-islamischen Taliban reklamierten die Tat für sich.



Ein weiterer Anschlag ereignete sich bereits gestern in einer abgelegenen Region im Landesinneren, in der Provinz Ghor. Dabei griffen die Taliban nach Angaben des afghanischen Präsidialamtes ein Krankenhaus an und töteten mehr als 30 Menschen. Ein Sprecher nannte die Tat ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit".