In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban erneut schwere Angriffe auf Sicherheitskräfte verübt.

Mindestens 38 Menschen wurden getötet. Nach Angaben von Behörden, überfielen die Taliban in zahlreichen Provinzen des Landes Kontrollposten des Militärs und der Polizei. Allein in Fariab im Nordwesten des Landes starben mindestens 14 Soldaten bei Angriffen.



Am Sonntag war ein landesweiter dreitägiger Waffenstillstand zu Ende gegangen. Der afghanische Präsident Ghani hatte angekündigt, die Feuerpause um zehn Tage zu verlängern. Die Taliban kehrten aber zum Kampf zurück.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.