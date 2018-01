Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 17 Menschen getötet und 110 weitere verletzt worden.

Wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte, sprengte sich ein Attentäter in einem Fahrzeug in die Luft. Ziel war offenbar ein Polizeiposten vor einem alten Gebäude des Innenministeriums. In der Nähe hat auch die Vertretung der Europäischen Union ihren Sitz. Die Taliban erklärten, sie hätten den Anschlag verübt.



Vor einer Woche waren bei einem Anschlag auf ein Hotel in Kabul 20 Menschen getötet worden. Zu der Tat bekannten sich die radikal-islamischen Taliban.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.