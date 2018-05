In Afghanistan sind bei mehreren Explosionen und anschließenden Schusswechseln mindestens vier Menschen getötet worden.

Etwa 20 weitere Personen wurden nach Behördenangaben verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Jalalabad im Osten des Landes. In Afghanistan hat es in diesem Jahr bereits zahlreiche Anschläge mit vielen Toten gegeben - die meisten davon in der Hauptstadt Kabul.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.