Afghanistan Weiter Diskussion über Abschiebung abgelehnter Asylbewerber

Abschiebung abgelehnter Asylbewerber am Frankfurter Flughafen. (dpa /picture alliance / Boris Roessler)

Die Diskussion über die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan geht weiter.

Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Burkhardt, bezeichnete es als zynisch, dass ein Krisengebiet bei einer sogenannten Sicherheitskonferenz wider alle Fakten als sicher erklärt werde. Die afghanische Regierung werde unter Druck gesetzt, indem sie Geld und militärische Unterstützung gegen die Rücknahme von Flüchtlingen erhalte. Kanzleramtsminister und Flüchtlingskoordinator Altmaier sagte der "Bild am Sonntag", in Afghanistan gebe es sehr wohl Städte und Regionen, in denen Rückkehrer in Sicherheit leben könnten.