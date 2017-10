Deutschland setzt die Abschiebung abgelehnter afghanischer Asylbewerber fort.

Nach Informationen von Korrespondenten soll heute eine Maschine vom Flughafen Leipzig/Halle aus in Richtung Kabul starten. Zuletzt waren nach monatelanger Pause Mitte September acht abgelehnte Asylbewerber nach Kabul gebracht worden. Nach Angaben der Bundesregierung werden derzeit nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abgeschoben sowie jene, die hartnäckig ihre Mitarbeit an der Identitätsfeststellung verweigern.



Pro Asyl kritisierte die Pläne angesichts der Gefahrenlage in dem Land. Erst am Wochenende hatte es bei Anschlägen in Kabul mehr als 50 zivile Opfer gegeben. Pro Asyl-Geschäftsführer Burkhardt sagte, dass die Abschiebung am Tag der Konstituierung des Bundestages erfolgen solle, sei eine verantwortungslose Verneigung vor Rechtspopulisten.