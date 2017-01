Afghanistan Weitere Sammelabschiebung geplant

Mitte Dezember waren vom Frankfurter Flughafen aus in einer ersten Sammelabschiebung 50 abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat zurückgeflogen worden. (dpa /picture alliance / Boris Roessler)

Am Abend soll es erneut eine Sammelabschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan geben.

Die Maschine mit den abgelehnten Asylbewerbern an Bord solle am Abend von Frankfurt am Main starten, teilte Pro Asyl mit. An dem Flughafen ist eine Protestdemonstration geplant. Pro Asyl und der Paritätische Wohlfahrtsverband forderten ein Bleiberecht für afghanische Flüchtlinge. Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete seien inhuman und unverantwortlich, erklärten die Organisationen. Auch Schleswig-Holsteins Innenminister Studt, SPD, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine Rückkehr in Sicherheit und Würde nach Afghanistan sei nicht gewährleistet.