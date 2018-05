Radikal-islamische Taliban haben erneut die afghanische Provinzhauptstadt Farah im Westen des Landes angegriffen.

Nach Angaben örtlicher Behördenvertreter drangen Hunderte Kämpfer ins Zentrum ein und attackierten unter anderem das Polizeihauptquartier. Zu möglichen Opfern gibt es keine Informationen. Erst am Dienstag waren die Taliban in die Stadt eingedrungen, konnten aber wieder zurückgedrängt werden.



Die Provinz Farah ist von strategisch wichtiger Bedeutung. Sie liegt an der Grenze zum Iran und nahe der Provinz Helmand, die eine Hochburg des Opium-Anbaus ist. Der Drogenschmuggel ist eine der Hauptfinanzierungsquellen der Taliban.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.