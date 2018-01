Bei einem Anschlag auf eine Militäreinrichtung in Kabul sind mindestens elf afghanische Soldaten getötet und 16 weitere verletzt worden.

Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat reklamierte den Angriff für sich. Ziel war offenbar ein Stützpunkt in der Nähe einer Militärakademie. Nach offiziellen Angaben waren die Angreifer mit Sturmgewehren, einer Panzerfaust und Sprengstoffwesten bewaffnet. Zwei hätten sich in die Luft gesprengt, zwei weitere seien von Soldaten getötet und einer festgenommen worden. Am Samstag waren bei einem Sprengstoffanschlag im Zentrum Kabuls mehr als einhundert Menschen getötet worden.

