Der Versuch der USA, den Wiederaufbau in Afghanistan voranzubringen, ist nach einem Bericht weitgehend gescheitert.

Der Generalinspekteur des Kongresses, Sopko, sagte in Washington, die Vereinigten Staaten hätten ihre Fähigkeit, Regierungsinstitutionen aufzubauen und zu reformieren, erheblich überschätzt. Die US-Regierung und das Militär hätten viel zu viel Geld viel zu schnell ausgegeben - und das in einem Land, das darauf schlecht vorbereitet gewesen sei. Das habe der Korruption die Türen geöffnet.



In letzter Zeit haben die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan wieder stark an Einfluss gewonnen und erst vor Kurzem wieder ihre Frühjahrsoffensive gestartet.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.