Afghanistan Zahlreiche Menschen nach Lawinenabgängen ums Leben gekommen

Menschen in der afghanischen Hauptstadt Kabul schaufeln Schnee vom Dach eines Hauses. (AFP / WAKIL KOHSAR)

In Afghanistan sind zahlreiche Menschen nach Schneestürmen und Lawinenabgängen ums Leben gekommen.

Die Katastrophenschutzbehörde des Landes sprach von mindestens 87 Toten und 16 Verletzten in mehreren Provinzen. Lawinen hätten ganze Dörfer unter sich begraben. Die Rettungskräfte hatten den Angaben zufolge Schwierigkeiten, in die betroffenen Regionen vorzudringen. Der internationale Flughafen in Kabul wurde geschlossen. Auch im benachbarten Pakistan kamen mehrere Menschen bei Lawinenunglücken ums Leben.