Bei zwei Taliban-Angriffen in der westafghanischen Provinz Badghis sind mindestens 14 Soldaten und Polizisten getötet worden.

Nach Angaben der Behörden erfolgten die Attacken fast gleichzeitig. In Ab Kamari habe eine große Zahl Aufständischer einen Militärstützpunkt angegriffen und neun Soldaten getötet. In Kadis sei die Polizei Ziel der Angreifer gewesen. Fünf Polizisten seien getötet worden.



Bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz IS waren gestern in Kabul 57 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. UNO-Generalsekretär Guterres verurteilte den Anschlag auf ein Zentrum zur Wählerregistrierung. Den Tätern dürfe nicht erlaubt werden, afghanische Bürger von der Ausübung ihres Wahlrechts abzuhalten.

