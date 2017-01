Gabun sei politisch gesehen schon seit Jahrzehnten in den Händen einer einzigen Familie, berichtete Afrika-Korrespondentin Linda Staude in der Sendung "Sport am Sonntag". Rund um die Wahlen im vergangenen Jahr warf die Opposition der Regierung Wahlfälschungen vor - es kam zu gewaltsamen Ausschreitungen.

Wirtschaftlich und politisch schwierig

Linda Staude hält es für möglich, dass die Opposition den vom 14. Januar bis 5. Februar 2017 in Gabun stattfindenden Afrika-Cup für Demonstrationen nutzt, um die Weltpresse vor Ort auf die Probleme im autokratisch regierten Land aufmerksam zu machen. Und davon gebe es einige: Schwächelnde Wirtschaft, hohe Arbeitslosigkeit - in dieser Situation sei "Fußball nicht wirklich das Interesse Nummer 1 vieler Gabuner", sagte Staude. Es könnte am Rande des Sportevents durchaus auch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften kommen.

Man befürchte zudem, dass die Spiele vor halbleeren oder leeren Rängen stattfinden - da die Tickets für viele Gabuner nicht bezahlbar sind. Immerhin: Gabun wird als möglicher Titelsieger gehandelt - neben Senegal, Gana und Ägypten.

