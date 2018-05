Bei einem Selbstmordanschlag in Somalia sind mindestens elf Menschen getötet worden.

Ein Attentäter habe sich in der Region Wanlaweyn im Süden des Landes in die Luft gesprengt und dabei zehn Menschen mit in den Tod gerissen, teilte die Polizei mit. Demnach war das Ziel des Anschlags vermutlich ein Militärfahrzeug. Mehrere Gebäude wurden durch die Explosion beschädigt. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch nicht klar.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.