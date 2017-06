Spätestens seit 2016 ist Afrika auf der Agenda der Bundesregierung weit nach vorne gerückt. Vor allem die Flüchtlingskrise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eines deutlich gemacht: Der alte deutsche Ansatz muss Geschichte sein, sich vor allem um die EU zu kümmern und die Entwicklung der großen weiten Welt anderen Akteuren zu überlassen. Denn immer stärker dringen Probleme von außen in die EU und nach Deutschland hinein. Migration und Terrorgefahr erfordern künftig Handeln auch in Europas Nachbarschaft. Und nach dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei steht dabei Afrika mit seiner schnell wachsenden Bevölkerung im Fokus. Dies hat weitreichende Folgen für die deutsche Politik.

Der Afrika-Gipfel in Berlin Anfang der Woche ist also nur das erste breit sichtbare Zeichen für diese Entwicklung. Auch auf dem G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli will Merkel die Entwicklung des südlichen Nachbarkontinents weit oben auf die Agenda setzen. Und in Deutschland buhlen gleich mehrere Ministerien um das neu entdeckte Thema. Mal ist von einem Marshall-Plan, mal von einem "Compact für Afrika" die Rede. Doch die üblichen innerdeutschen Kompetenzstreitigkeiten in einer Koalitionsregierung sind in der Afrika-Politik das geringste Problem der Kanzlerin. Die deutsche Politik steht vielmehr vor mindestens vier Grundsatzproblemen.

Finazielle Unterstützung wirkt wie ein Tropfen auf den heißen Stein

Erstens die Dimension der Aufgabe: Die Stabilisierung der afrikanischen Länder, deren Bevölkerung sich bis 2050 auf rund 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln wird, ist eine Mammutaufgabe. Dass Deutschland nun in Ghana, Elfenbeinküste und Tunesien die wirtschaftliche Entwicklung mit zusätzlichen 300 Millionen Euro anschieben helfen will, ist ehrenwert - wirkt aber wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn in Afrika sorgt der Klimawandel schon jetzt für Millionen Binnenflüchtlinge.

Zweitens rüttelt eine ernsthafte Beschäftigung mit Afrika an den Fundamenten der sehr moralischen deutschen Nachkriegsaußenpolitik. Brunnenbohren und Brückenbauen alleine werden nicht mehr helfen. Staatliche Entwicklungshilfe wird nicht Millionen Jobs für die junge Bevölkerung liefern. Dennoch gibt es sofort Kritik am neuen Versuch, nun auch private Investitionen etwa von Firmen anzuschieben. Und je größer das europäische und deutsche Engagement in Afrika wird, desto brennender wird die Frage: Wie viele Kompromisse kann und will die deutsche Politik eingehen? Sind Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung im Konfliktfall möglicherweise wichtiger als Rechtsstaatlichkeit? Wie schwierig diese Debatte ist, zeigt das Beispiel Ägypten: Ägyptens Präsident Al-Sisi warnte bei seinem Besuch in Berlin, dass sich viele der mehr als 90 Millionen Ägypter auf den Weg nach Norden machen könnten, wenn sein Land zerfällt. Diese Warnung zeigt durchaus Wirkung.

Eine Aufgabe, die eigentlich die EU übernehmen müsste

Drittens wird Deutschland seine Vorbehalte gegenüber einem stärkeren militärischen Engagement in Afrika aufgeben müssen – egal, ob es dabei um Waffenlieferungen, Ausbildungshilfe oder Bundeswehreinsätze geht. Dafür wird schon der neue französische Präsident Emmanuel Macron sorgen, weil Frankreich mit der Sicherung der Sahelzone hoffnungslos überfordert ist. Die Bundeswehr hat zwar zumindest in Mali ihr Engagement bereits erhöht. Aber jede künftige Bundesregierung tut gut daran, die Bevölkerung darauf vorzubereiten, was in Afrika drohen kann – nämlich Kampfeinsätze. Denn von West nach Ost müssen sich Regierungen und Gesellschaften dort gegen hochgerüstete islamistische Milizen behaupten. Mit Entwicklungshilfe allein sind diese Gruppen nicht zu besiegen – sie drohen vielmehr alle Ansätze für die friedliche Entwicklung von Ländern wieder zu zerstören.

Dazu kommt ein viertes Problem, das leicht zur deutschen Überforderung führen kann. Denn wie schon im Ukraine-Russland-Konflikt oder beim EU-Türkei-Migrationsabkommen stößt erneut Merkel eine Initiative an, die angesichts der Größe der Aufgabe eigentlich die EU übernehmen müsste. Wer immer die Bundesregierung nach der Wahl im September anführen wird – sie oder er wird sich nicht vorrangig um Afrika kümmern können. Denn mit dem Brexit, der Stabilisierung der Eurozone, der Auseinandersetzung mit der US-Regierung und schwierigen Präsidenten wie denen Russlands oder der Türkei warten eine Reihe brennender kurzfristiger Probleme – die den Blick auf die mittel- und langfristige Stabilisierung unseres Nachbarkontinents wieder zu versperren drohen.

Andreas Rinke (privat)Andreas Rinke, Jahrgang 1961, studierte in Hannover, London und Paris Geschichte, Politik und Soziologie. Der promovierte Historiker volonierte bei der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" und arbeitete dort zunächst in der Lokal-, dann in der Politikredaktion. Im Jahr 2000 wechselte er zum "Handelsblatt" nach Berlin, wo er zuletzt stellvertretender Büroleiter und Chefkorrespondent Außenpolitik war. Seit Jahr 2010 arbeitet er für die internationale Nachrichtenagentur "Reuters". Dort ist er politischer Chefkorrespondent des deutschen Dienstes und Teamleiter Politik. Er ist Autor der Bücher "11 drohende Kriege" und "Das Merkel-Lexikon".