Bundesentwicklungsminister Müller hat die Gleichgültigkeit der internationalen Staatengemeinschaft angesichts der drohenden Hungersnot in Ostafrika kritisiert.

Es sei beschämend, wie UNO-Generalsekretär Guterres um Hilfsgelder betteln müsse, um Millionen von Menschen vor dem Tod zu bewahren, sagte der CSU-Minister bei einer Veranstaltung in Berlin. Gleichzeitig wolle sich die US-Regierung aus der Klimafinanzierung zurückziehen und Milliarden in ihren Verteidigungshaushalt pumpen. Verteidigung hoch und Entwicklung runter, das führe in die Katastrophe, warnte der CSU-Politiker. Müller hatte im Januar einen Marshallplan" für Afrika präsentiert. Er sieht Unterstützung in den Bereichen Ausbildung, Handel und Investitionsförderung vor.