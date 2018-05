In der Demokratischen Republik Kongo ist nach offiziellen Angaben ein Mensch Opfer des neuen Ebola-Ausbruchs geworden.

Gesundheitsminister Ilunga teilte mit, dass ein Erkrankter an dem hämorrhagischen Fieber gestorben sei und elf mit dem Virus infiziert seien. Unter ihnen seien drei Krankenpfleger. Ilunga führte weiter aus, dass 17 verdächtige Todesfälle vom Wochenende sich nicht als Ebola erwiesen hätten. Die Lage erfordere eine sofortige und energische Reaktion.



Die Weltgesundheitsorganisation und andere Hilfsorganisationen sind in der Region im Nordwesten des Kongos, um bei der Eindämmung der Krankheit zu helfen. Von 2014 bis 2016 hatte es in mehreren westafrikanischen Ländern eine Ebola-Epidemie gegeben, der tausende Menschen zum Opfer fielen.

