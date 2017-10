Im westafrikanischen Liberia haben die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen begonnen.

Es ist das erste Mal seit mehr als 70 Jahren, dass eine demokratisch gewählte Regierung in dem Land die Macht an eine andere abgeben wird. Um die Nachfolge der 78-jährigen Staatschefin Johnson Sirleaf bewerben sich 20 Kandidaten. Die liberianische Präsidentin war rund ein Jahrzehnt im Amt und das erste gewählte weibliche Staatsoberhaupt in Afrika.