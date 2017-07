Internationale Tabakkonzerne setzen laut einem Zeitungsbericht Regierungen in Afrika massiv unter Druck, um Warnhinweise und andere Vorgaben zum Schutz der Gesundheit zu unterbinden.

Die Firmen wie etwa British American Tobacco (BAT) wollten so ihre Umsätze auf dem Kontinent steigern, heißt es in der britischen Zeitung "The Guardian". Das Blatt berichtet zum Beispiel von einem Schreiben der Anwälte von BAT an ein hohes Gericht in Kenia. Darin würden die Richter aufgefordert, ein Gesetzespaket gegen das Rauchen komplett zu verwerfen. Nach Recherchen der Zeitung gibt es in dem Land zudem immer mehr Kontakte zwischen Tabakfirmen und Politikern.



Auch in Uganda gehe BAT rechtlich gegen die Regierung vor und argumentiere, ein seit 2015 geltendes Tabakgesetz verstoße gegen die Verfassung.



Der afrikanische Markt gilt bei den Unternehmen auch wegen der wachsenden jungen Bevölkerung als besonders lukrativ. Auch die Weltgesundheitsorganisation erwartet, dass die Zahl der Raucher auf dem Kontinent in den nächsten Jahren deutlich steigt.