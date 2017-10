Ugandas Präsident Museveni hat seine Bürger aufgerufen, weniger zu beten und mehr zu arbeiten.

Gebete hätten die Entwicklung in Afrika verlangsamt, sagte er örtlichen Medien zufolge bei einer religiösen Veranstaltung in Kampala. Deshalb seien in den vergangenen 500 Jahren keine bahnbrechenden Erfindungen mehr von dem Kontinent gekommen. Dabei sei es Gottes Wille, dass sich der Mensch der Natur bemächtige. Das hätten Afrikaner mit ihrem - Zitat - hilflosen Ansatz von Religion vergessen, führte der Präsident des ostafrikanischen Staates aus. - Rund 85 Prozent der Ugander sind Christen, rund 14 Prozent bekennen sich zum Islam.