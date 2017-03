Nach dem Nothilfeappell der Vereinten Nationen wegen der Hungersnot in Afrika und im Jemen sind bisher nur wenige Spenden eingegangen.

Wie das UNO-Nothilfebüro Ocha mitteilte, sind es derzeit 422 Millionen Dollar. UNO-Generalsekretär António Guterres hatte Mitte Februar an die Staatengemeinschaft appelliert, bis Ende März 4,4 Milliarden Dollar zu überweisen. Mit dem Geld sollten 20 Millionen Menschen - vor allem in Somalia, dem Südsudan und Nigeria - gerettet werden.



Die UNO bat nach Angaben von Ocha-Sprecher Jens Laerke nicht um zusätzliche Gelder, sondern darum, dass bereits zugesagte Hilfen früher als geplant überwiesen werden, um die akute Krise zu bewältigen. UNO-Spendenaufrufe werden im Durchschnitt nur zu 60 Prozent gedeckt.



Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hatte gestern Abend bei einer Veranstaltung in Berlin gesagt, es sei beschämend, wie UNO-Generalsekretär Guterres um Hilfsgelder betteln müsse, um Millionen Menschen vor dem Tod zu bewahren. Gleichzeitig wolle sich die US-Regierung aus der Klimafinanzierung zurückziehen und Milliarden in ihren Verteidigungshaushalt pumpen. Das führe in die Katastrophe, so Müller.



Paul Stromberg, beim UNO-Flüchtlingshilfswerk zuständig für die Beziehungen zu Gebern, sagte, was die Summen der Hilfsgelder angehe, sei man derzeit hinter dem, was zum selben Zeitpunkt 2016 eingegangen sei. Sorgen bereite vor allem die Zahl der Krisen, die sich abzeichnen.