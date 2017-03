Die Teilnehmer eines afrikanischen Wirtschaftsforums haben an die Regierungen ihrer Länder appelliert, stärker gegen Korruption vorzugehen.

In einer heute am Tagungsort Genf veröffentlichten Befragung verlangten rund zwei Drittel der Wirtschaftsvertreter ein kompromissloses Vorgehen gegen Vetternwirtschaft und Betrug. Weiter hieß es, viele Geschäftsleute mäßen diesen Aufgaben eine größere Bedeutung bei als etwa dem Ausbau der Infrastruktur. Mehr als 90 Prozent sprachen sich zudem für einen höheren Frauenanteil in Führungspositionen aus.



Zu den Veranstaltern des zweitägigen "African CEO Forum" zählt unter anderem die Afrikanische Entwicklungsbank.