Bundesverteidigungsministerin von der Leyen ist nach ihrem

Wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte, landete ihre Maschine am Mittag in der Hauptstadt Niamey. Von der Leyen wird mit dem nigerianischen Staatschef Issoufou zusammenkommen und auch den neuen Bundeswehr-Stützpunkt in Niamey besuchen. Dieser dient dazu, Material, Personal und Verletzte von und nach Mali zu transportieren. Dort unterstützen die deutschen Soldaten die UNO-Mission Minusma, die als einer der gefährlichsten Einsätze der Vereinten Nationen weltweit gilt. Ziel ist die Stabilisierung des krisengeschüttelten afrikanischen Landes.