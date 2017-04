Die Weltgesundheitsorganisation will in Ghana, Kenia und Malawi ab kommendem Jahr einen neuen Malaria-Impfstoff testen.

Wie die WHO in Genf mitteilte, sollen in den drei afrikanischen Ländern zwischen 2018 und 2020 rund 360.000 Kinder geimpft werden. Das Mittel ist unter den Namen RTS,S und Mosquirix bekannt und wurde von dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline entwickelt.



Laut WHO könnte der Impfstoff nach einer Zulassung viele Menschen vor dem Malariatod retten. Er verspreche keinen vollen Schutz, sei aber das bislang effektivste Mittel gegen die von Stechmücken übertragene Krankheit. Nach Angaben der Organisation sind 2015 etwa 430.000 Menschen weltweit an Malaria gestorben. Zwei Drittel von ihnen waren Kinder.