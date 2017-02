Afrika-Wirtschaftsgipfel Müller startet Berufsbildungsinitiative

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) (dpa / Michael Kappeler)

Als Teil ihres so genannten "Marshallplans für Afrika" will die Bundesregierung in Kenia in den nächsten fünf Jahren 5000 Handwerker und Techniker ausbilden.

Bundesentwicklungsminister Müller sprach von einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit in einer völlig neuen Dimension. An dem von der deutschen Entwicklungshilfe konzipierten Programm beteiligten sich Unternehmen und Verbände aus Deutschland und Kenia. Im Zuge der Initiative würden bis zu 500 Stipendien zur Förderung von Jugendbeschäftigung und beruflicher Bildung vergeben. Außerdem sollten bis zu 100 Berufsschullehrer von Fortbildungsmaßnahmen profitieren.



In der kenianischen Hauptstadt Nairobi findet derzeit der zweite deutsch-afrikanische Wirtschaftsgipfel statt. Die Bundesregierung wird von Entwicklungsminister Müller und Wirtschaftsministerin Zypries vertreten.