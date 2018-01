Nordrhein-Westfalen ergreift Maßnahmen gegen eine drohende Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest.

Rund 100 Jäger sind in einem Waldgebiet entlang der Autobahn 2 bei Bielefeld im Einsatz, um Wildschweine zu erlegen. Die Landesregierung in Düsseldorf hatte die Schonzeit für die Tiere Anfang des Jahres aufgehoben. Die Landwirtschaft befürchtet Milliardenschäden, wenn die Afrikanische Schweinepest eingeschleppt wird. Die für die Tiere meist tödliche Seuche wurde bereits in sechs EU-Staaten nachgewiesen, unter anderem in Polen und Tschechien. Die A2 gilt als Hauptverkehrsachse von Osteuropa nach NRW.

