Afrikanische Union Moussa Faki neuer Kommissionsvorsitzender

Die Afrikanische Union hat einen neuen Kommissionsvorsitzenden gewält. (dpa picture alliance / EPA/SOLAN KOLLI)

Die Staatschefs der Afrikanischen Union haben den Außenminister des Tschad, Moussa Faki, zum neuen Kommissionsvorsitzenden gewählt.

Der 56-Jährige setzte sich beim Gipfeltreffen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba in der vierten Runde gegen seine Mitbewerber durch. Mit Guineas Präsident Condé wurde auch ein neuer AU-Vorsitzender bestimmt. Der Afrikanischen Union gehören alle Staaten des Kontinents an, außer Marokko. Über dessen Aufnahme soll in Addis Abeba beraten werden.