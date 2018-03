Am Flughafen Düsseldorf ist es zu Auseinandersetzungen zwischen mutmaßlich kurdischen und türkischen Demonstranten gekommen.

Die Kurden hatten dort versammelt, um gegen das Vorrücken der türkischen Armee auf die nordsyrische Stadt Afrin zu protestieren. Dort trafen sie auf Gegendemonstranten. Es gab mehrere Verletzte. Der Flugbetrieb wurde durch die Krawalle nicht gestört. Demonstrationen gegen die Militäroffensive in dem Kurdengebiet gab es am Wochenende unter anderem auch in Berlin, Kiel, Saarbrücken, Kaiserslautern und in Hamburg. Dort waren gestern Abend etwa 400 Menschen zum türkischen Generalkonsulat gezogen und hatten Steine gegen die Fassade des Gebäudes geworfen. Sie verursachten kleinere Schäden.



Bei einer kurdischen Protestaktion in Manchester blockierten Teilnehmer die Gleise des Hauptbahnhofs und verursachten erhebliche Störungen im Zugverkehr.

