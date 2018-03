Am Flughafen Düsseldorf ist es zu Auseinandersetzungen zwischen vermutlich kurdischen und türkischen Demonstranten sowie der Polizei gekommen.

Die Kurden hatten sich dort versammelt, um gegen das Vorrücken der türkischen Armee auf die nordsyrische Stadt Afrin zu protestieren. Sie trafen im Flughafengebäude auf Gegendemonstranten. Es gab mehrere Verletzte. Der Flugbetrieb wurde durch die Krawalle nicht gestört. Auch in Berlin gingen Kurden auf die Straße. Demonstrationen gegen die Militäroffensive in dem Kurdengebiet hatte es gestern bereits in Hamburg, Saarbrücken und Kaiserslautern gegeben.



Unklar ist, ob es einen Zusammenhang zwischen den Protesten und mehreren Brandanschlägen in der vergangenen Nacht auf Moscheen und türkische Geschäfte unter anderem in Berlin und Itzehoe gibt. Der türkische Moscheeverband Ditib forderte mehr Polizeischutz für die muslimischen Gotteshäuser.



Bei kurdischen Protestaktionen in London und Manchester besetzten Demonstranten heute die Gleise der Bahnhöfe King's Cross und Picadilly und verursachten erhebliche Störungen im Zugverkehr.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.