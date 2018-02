Die Türkei hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach die Armee des Landes bei ihrer Offensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien Giftgas eingesetzt haben soll.

Diplomaten sagten am Rande der Sicherheitskonferenz in München, die Türkei habe niemals chemische Waffen in Syrien benutzt. Solche Beschuldigungen entbehrten jeder Grundlage.



Der Leiter des Krankenhauses im nordsyrischen Afrin hatte erklärt, nach einem Beschuss durch die türkische Armee seien gestern sechs Männer mit Symptomen eingeliefert worden, die auf den Einsatz von Giftstoffen schließen ließen. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete darüber. Unabhängig bestätigen lassen sich diese Angaben nicht.



Der türkische Ministerpräsident Yildirim verteidigte den Militäreinsatz gegen kurdische Milizen in Nordsyrien. Er sagte auf der Sicherheitskonferenz in München, die türkische Armee schütze dort Nato-Grenzen. Gleichzeitig arbeiteten Bündnispartner jedoch mit einer terroristischen Gruppe in der Region zusammen, die für die Türkei eine Bedrohung darstelle.



Die USA unterstützen im Norden Syriens die Kurdenmiliz YPG im Kampf gegen die Terrororganisation IS. Die Türkei betrachtet die YPG jedoch als Ableger der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK und hat vor Wochen eine Offensive gegen die YPG gestartet.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.