Kamal Sido, Nahostreferent der "Gesellschaft für bedrohte Völker", hat ein sofortiges Ende der Luftangriffe durch die türkische Armee gegen Afrin in Syrien gefordert.

Die Freie Syrische Armee (FSA), die an der Seite der türkischen Armee gegen das Kurdengebiet von Afrin kämpft, sei nur ein Deckmantel, sagte Sido im Deutschlandfunk (Audio-Link). In der FSA würden sich radikalislamistische und dschihadistische Gruppen vereinen, die einen Schariastaat in Syrien errichten wollten.



Mit den Jesiden, den Christen und den Alewiten seien gleich mehrere Minderheiten von den Angriffen bedroht. "Der Appell lautet: Die Luftangriffe müssen gestoppt werden", sagte Sido und forderte einen entsprechenden Einsatz dafür von der Bundesregierung.



Afrin sei eine Oase, in der moderate Muslime leben. Nun hätten sie Angst, getötet zu werden, weil sie der FSA oder dem türkischen Präsidenten Erdogan nicht "muslimisch genug seien", sagte Sido. Die Versorgungslage beispielsweise mit Medikamenten sei in der ohnehin abgelegenen Region schlecht. Auch Telefon- und Internetverbindungen würden von der türkischen Regierung gekappt, sagte Sido.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.