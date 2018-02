Die Türkei hat ihre Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien fortgesetzt.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, die türkische Armee habe die von Kurden kontrollierte Region Afrin bombardiert. Zuvor hatte Präsident Erdogan in Ankara angekündigt, seine Soldaten würden in den kommenden Tagen mit der Belagerung des Stadtzentrums von Afrin beginnen. Man werde alle, die von außerhalb der Stadt und der Region kämen, am Zugang hindern. Medienberichten zufolge sollen regierungstreue syrische Milizen in die Region Afrin gelangt sein, um die YPG-Einheiten zu unterstützen.



Bei neuen Angriffen auf das von Rebellen gehaltene Ost-Ghuta sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 50 Zivilisten ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten stieg damit seit gestern auf fast 200. In Ost-Ghuta sind rund 400.000 Menschen von Regierungstruppen eingeschlossen.

