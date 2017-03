Die deutsche Wirtschaft lehnt die von SPD-Kanzlerkandidat Schulz geplanten Korrekturen an der Agenda 2010 ab.

Dies seien Beispiele für eine sehr rückwärtsgewandte Politik und einen fatalen Hang zum Umverteilen, sagte BDI-Präsident Kempf im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. So riskiere man, die durch die Agenda zurückerlangte Wettbewerbsfähigkeit wieder zu verlieren. Kempf bezog sich damit auf Schulz' Pläne zur Verlängerung des Arbeitslosengelds

für ältere Arbeitnehmer, die an Maßnahmen zur Qualifizierung teilnehmen. Stattdessen sollten die Mittel zur Aus- und Weiterbildung für Jüngere verwendet werden, die noch bis zu 40 Berufsjahre vor sich hätten. Zugleich räumte Kempf ein, man müsse sich aber um Einzelfälle Älterer kümmern, die ihren Job verlören und nicht mehr neu vermittelt werden könnten.



Mit Blick auf Überschüsse in Bundeshaushalt und Sozialkassen warnte der Präsident der Deutschen Industrie vor Bestrebungen zu Umverteilung. Das Geld sei vielmehr eine "Steilvorlage fürs Investieren". So sollten die Mittel für Infrastruktur wie etwa die Sanierung maroder Brücken oder auch den Ausbau des Glasfasernetzes verwendet werden. Dies trage auch zu attraktiven Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft bei.