Der Bundesverband der Deutschen Industrie lehnt die von SPD-Kanzlerkandidat Schulz geplanten Korrekturen an der Agenda 2010 ab.

Diese Forderung stehe für eine rückwärtsgewandte Politik und einen fatalen Hang zum Umverteilen, sagte BDI-Präsident Kempf im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. So riskiere man, die durch die Agenda zurückerlangte Wettbewerbsfähigkeit wieder zu verlieren. Kempf bezog sich damit auf Schulz' Pläne zur Verlängerung des Arbeitslosengelds für ältere Arbeitnehmer, die an Maßnahmen zur Qualifizierung teilnehmen.



Auch Arbeitgeberpräsident Kramer warnte vor Änderungen an der Agenda 2010. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, es sei verantwortungslos, Zerrbilder von der Situation am Arbeitsmarkt zu verbreiten, um auf Stimmenfang zu gehen. Dagegen forderte DGB-Vorstandsmitglied Buntenbach weitergehende Korrekturen an der Agenda 2010 als bisher angekündigt. Die Probleme seien größer, weil viele Arbeitsverhältnisse befristet, in Teilzeit oder nur geringfügig seien.