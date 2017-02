Agenda 2010 DGB-Chef Hoffmann unterstützt Schulz-Forderungen

DGB-Chef Reiner Hoffmann (imago stock&people)

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Hoffmann, hält Nachbesserungen der Agenda 2010 für notwendig.

Hoffmann sagte im Deutschlandfunk, er gebe dem SPD-Kanzlerkandidaten Schulz Recht und begrüße, dass dieser die Fehlentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zum Thema gemacht habe. Der DGB-Chef betonte, mittlerweile seien in Deutschland deutlich mehr junge Menschen befristet beschäftigt als noch vor ein paar Jahren. Das vertrage sich nicht mit dem Arbeitnehmer-Schutz. Hoffmann verlangte insgesamt mehr Sicherheit und unterstützte in diesem Zusammenhang die Forderung nach einer Ausweitung des Arbeitslosengeldes Eins.



Beim Koalitionspartner CDU stießen die Vorschläge des SPD-Kanzlerkandidaten auf Widerstand. CDU-Generalsekretär Tauber sagte dem "Handelsblatt", die Arbeitslosigkeit sei seit 2005 halbiert worden. Das, was Schulz fordere, gefährde diesen Erfolg.