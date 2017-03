Die Linkspartei hat SPD-Kanzlerkandidat Schulz aufgefordert, im Falle eines Wahlsiegs die umstrittene Agenda 2010 zurückzunehmen.

Es reiche nicht aus, die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I zu verlängern, sagte die Vorsitzende Kipping der Deutschen Presse-Agentur. Zudem brächten die Sperrzeiten und Sanktionen beim anschließenden Arbeitslosengeld II nicht mehr Menschen in Arbeit. Kipping betonte, ihre Partei biete Schulz einen Solidarpakt gegen die Armut an. Die SPD will den Bezug des Arbeitslosengeldes I auf maximal 48 Monate verlängern. Die Betroffenen müssten sich aber weiterqualifizieren. Über das Konzept will morgen der SPD-Vorstand beraten. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände warnte vor einer Frühverrentung älterer Menschen.