Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft hat sich grundsätzlich für eine Reform der Agenda 2010 ausgesprochen.

Man habe in der Großen Koalition viel durchgesetzt, einiges sei aber mit CDU und CSU bislang nicht möglich gewesen, sagte Kraft im Deutschlandfunk. Als Beispiel nannte sie die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen. Es könne nicht sein, dass insbesondere junge Menschen in Unsicherheit lebten, gerade wenn sie eine Familie gründen wollten. Hier sehe sie auch die Länder in der Pflicht. - Die Partei Die Linke forderte SPD-Kanzlerkandidat Schulz auf, die Agenda 2010 im Falle eines Wahlsiegs vollständig zurückzunehmen. Ihre Vorsitzende, Kipping, sagte der Deutschen Presseagentur, es reiche nicht aus, die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld Eins zu verlängern. Zudem brächten die Sperrzeiten und Sanktionen beim anschließenden Arbeitslosengeld Zwei nicht mehr Menschen in Arbeit. Kipping betonte, ihre Partei biete Schulz einen Solidarpakt gegen die Armut an. - Über das SPD-Konzept den Bezug des Arbeitslosengeldes Eins unter bestimmten Voraussetzungen auf maximal 48 Monate zu verlängern, will morgen der Vorstand beraten.