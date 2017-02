Agenda 2010 Merkel kritisiert Reformpläne von Schulz

Angela Merkel ist auf der CDU-Landesvertreterversammlung in Mecklenburg-Vorpommern zur Spitzenkandidatin der CDU im Bundesland gewählt worden. (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)

Bundeskanzlerin Merkel ist Spitzenkandidatin der CDU in Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl im September.

Auf einer Landesvertreterversammlung in Stralsund erhielt sie 95 Prozent der Stimmen. In ihrer Rede vor den Delegierten kritisierte Merkel indirekt die Pläne von SPD-Kanzlerkandidat Schulz für Änderungen der Agenda 2010. Sie betonte, die Erfolge in ihrer knapp zwölfjährigen Amtszeit gingen auch auf die Arbeitsmarktreformen ihres sozialdemokratischen Vorgängers Schröder zurück. Dieser habe sich mit der Agenda 2010 um Deutschland verdient gemacht. Ähnlich äußerte sich der bayerische Finanzminister Söder. Der CSU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", die Reformen seien ein Erfolg gewesen.



Der SPD-Spitzenkandidat Schulz hat angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs die Agenda 2010 in einigen Punkten zu korrigieren. Er will unter anderem die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes Eins verlängern.