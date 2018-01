Ackerland in Ostdeutschland wird nach Medieninformationen immer häufiger Renditeobjekt von Finanzinvestoren.

Eine Untersuchung des staatlichen Thüne-Instituts belege erstmals mit Zahlen entsprechende Klagen von Landwirten, schreibt die "Mitteldeutsche Zeitung". Demnach gehört mehr als ein Drittel von gut 850 untersuchten Agrar-Unternehmen in zehn ostdeutschen Landkreisen inzwischen Ortsfremden. So seien in den vergangenen zehn Jahren von 155 übernommenen Betrieben über 70 Prozent an überregional tätige Investoren gegangen, von denen die Hälfte nicht aus der Landwirtschaft, sondern der Finanzbranche stamme. In der Folge zögen die Preise für Agrarflächen in Ostdeutschland immer weiter an.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.