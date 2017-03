Tierschutz, Geflügelpest, Milchpreise: Die Landwirtschaftsminister der Bundesländer haben viele Themen, über die sie sprechen müssen. Bis Freitag beraten die Ressortchefs in Hannover. Vorsitzender des Gremiums ist derzeit der niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne). Zum Thema Geflügelpest sagte er im Deutschlandfunk, er habe große Zweifel an der Stallpflicht.

Obwohl die Geflügelpest in seinem Land weitgehend bewältigt sei, gebe es noch Fälle in geschlossenen Putenställen. Ursache dürften eher Versäumnisse in den Großbetrieben bei der Biosicherheit sein und nicht die Verbreitung über Wildvögel oder die Luft. Deshalb sollte es bei der Stallpflicht Neuregelungen geben.



Zum Thema Tierwohl erklärte der Minister, Niedersachsen strebe bei der Konferenz einen Konsens zwischen Bund und Ländern an, um das Wohl der Nutztiere auch bundesweit zu verbessern. Sein Land habe bereits einen Tierschutzplan aufgelegt mit insgesamt 38 Punkten, führte er aus. Inzwischen sei dieser weitgehend abgearbeitet und man wünsche sich nun eine Anwendung der Maßnahmen in ganz Deutschland. Als Beispiel nannte der Grünen-Politiker, dass seine Landesregierung Ende vergangenen Jahres das Abschneiden der Schnäbel von Hühnern verboten habe, was die niedersächsischen Landwirte auch schon alle umgesetzt hätten. Ferner wolle man, dass die Ringelschwänze bei den Schweinen dranbleiben. Manche Landwirte argumentieren, das Entfernen sei nötig, damit die Tiere sich nicht selbst in den Schwanz beißen. Beim Kappen der Schnäbel von Hühnern wird darauf verwiesen, dass sich die Tiere sonst selbst verletzten.



Meyer fügte hinzu, die EU leiste derzeit 55 Milliarden Euro an Agrarzahlungen. Trotzdem gehe das Höfesterben weiter und die Artenvielfalt nehme ab. Zudem komme der Tierschutz überhaupt nicht voran. Das alles liege daran, dass die Tierhalter bei den Agrarzahlungen weitgehend außen vor seien. Deshalb wollten er und sein grüner Amtskollege in Schleswig-Holstein, Robert Habeck, dass mindestens eine Milliarde Euro pro Jahr an die Tierhalter gingen, damit diese bessere Haltungsbedingungen schaffen könnten. Meyer fasste diese unter dem plakativen Slogan "die Sau raus lassen" zusammen.



Habeck und Meyer haben Vorschläge zur Neuordnung der EU-Agrarzahlungen vorgelegt und erhoffen sich nun Beistand von ihren Länderkollegen. Sie wollen, dass Europas Landwirte weniger Direktzahlungen erhalten, damit ihnen mehr Geld für eine artgerechte Tierhaltung und für den Umweltschutz bleibt.