Agrarminister Schmidt Nur staatliches Tierwohl-Label ist verlässlich

Sau in einem Kastenstand mit ihren Ferkeln. (dpa / picture-alliance / Markus Scholz)

Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt hat das von ihm geplante Tierwohlsiegel gegen Kritik verteidigt.

Nur ein staatliches Label könne die Verbraucher objektiv und verlässlich über die Bedingungen der Haltung informieren, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Forderungen nach einer gesetzlichen Regelung für mehr Tierwohl wies er zurück. Dies sei nur auf europäischer Ebene machbar und würde Jahre dauern. So lange wolle er aber nicht warten, betonte Schmidt. Er will das Tierwohlsiegel auf der Grünen Woche in Berlin vorstellen, die heute Abend eröffnet wird.



Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, forderte in der "Rheinischen Post" höhere Preise für in Deutschland hergestellte Lebensmittel. Nur so ließen sich bessere Standards bei der Tierhaltung und mehr Regionalität einhalten.