Agrarminister Schmidt Tierwohl-Label für artgerechte Haltung

Nach dem Willen von Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt sollen Schweine als erste von der Maßnahme "profitieren". (dpa/picture alliance/Bernd Wüstneck)

Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt will mit einem sogenannten Tierwohl-Label einen besseren Umgang mit Nutztieren fördern.

Es soll Produkte von Betrieben kennzeichnen, die bei der Tierhaltung gesetzliche Vorgaben übertreffen – etwa durch mehr Platz in den Ställen. Der CSU-Politiker sagte dem "Tagesspiegel", er wolle damit an den Erfolg des Bio-Siegels anknüpfen. Einzelheiten zum Tierwohl-Label sollen auf der bevorstehenden Internationalen Grünen Woche in Berlin vorgestellt werden.



Verbraucherschützer begrüßten das geplante Tierwohl-Label. Der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Müller, sagte der "Südwestpresse", zwei Drittel der Konsumenten wünschten sich eine solche Information. Und viele seien bereit, für Produkte aus tiergerechter Haltung mehr zu zahlen.